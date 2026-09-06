Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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06.09.2026 07:16:35

Rocket Lab CFO Dumps Over 140,000 Company Shares Worth $8.8 Million Amid a 28% One-Year Return

Adam C. Spice, Chief Financial Officer of Rocket Lab Corporation (NASDAQ:RKLB), sold 140,157 shares on September 2, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($62.63); post-transaction value based on September 2, 2026 market close ($63.10).Rocket Lab Corporation is a leading aerospace and defense enterprise headquartered in Long Beach, California. The company has established itself as a critical infrastructure provider in the commercial space sector, delivering end-to-end solutions from launch services through on-orbit operations. With trailing 12-month revenue of $769.1 million, Rocket Lab maintains a strong market position while executing its growth strategy in the rapidly expanding space economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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