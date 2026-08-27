Rising Corporation Aktie

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WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008

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27.08.2026 23:00:01

Rocket Lab CFO Sells Nearly 10,000 Shares Amid a Rising Stock Price

Adam C. Spice, Chief Financial Officer of Rocket Lab Corporation (NASDAQ:RKLB), sold 9,677 shares of common stock on August 24, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($69.63); post-transaction value based on August 24, 2026 market close ($68.28).Rocket Lab Corporation is a prominent aerospace and defense enterprise headquartered in Long Beach, California. The company has established itself as a key provider of small-lift launch services and end-to-end space solutions, leveraging its proprietary technology and operational expertise to address growing demand for responsive space access.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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