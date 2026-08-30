Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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30.08.2026 13:00:01

Rocket Lab COO Frank Klein Sells 35,558 Shares for $2.4 Million

Chief Operations Officer Frank Klein reported a sale of 35,558 shares of Rocket Lab Corporation (NASDAQ:RKLB) on Aug. 27, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($66.61); post-transaction value based on Aug. 27, 2026, market close ($67.53).Headquartered in Long Beach, California, Rocket Lab is an established aerospace and defense company with 2,600 employees that has built a differentiated market position through integrated launch and spacecraft capabilities. The company generated $769.1 million in TTM revenue while investing significantly in growth and innovation, reflected in its current net loss position. With a market capitalization of $40.4 billion and a year-to-date appreciation of 46.01%, Rocket Lab represents a scaled player in the commercial and government space infrastructure sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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