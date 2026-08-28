Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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28.08.2026 10:31:01

Rocket Lab COO Frank Klein Sells 45,692 Shares for $3.2 Million -- Should Investors Beware?

Frank Klein, Chief Operations Officer of Rocket Lab Corporation (NASDAQ:RKLB), reported a sale of 45,692 shares in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($69.63); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($68.28).Rocket Lab Corporation is a prominent aerospace and defense enterprise headquartered in Long Beach, California, with 2,600 employees and a market capitalization of $38.7 billion as of Aug. 25, 2026. The company has established itself as a key provider of small-lift launch services and end-to-end space solutions, leveraging its proprietary technology and operational expertise to address growing demand for responsive space access. With TTM revenue of $769.1 million, Rocket Lab continues to scale its operations while investing in next-generation launch platforms and space infrastructure capabilities to strengthen its competitive positioning in the rapidly expanding commercial space sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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