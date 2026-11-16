Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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16.11.2026 17:45:02
Rocket Lab Doesn’t Have to Become the Next SpaceX. Here’s What It Does Have to Deliver.
Is Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) the "next SpaceX"? It might be an exciting label, but the two companies shouldn't be compared that way.
The truth is, Rocket Lab is a much smaller company than Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) (the formal name of SpaceX), with a very different vision. As such, it doesn't need to swim in the same pool as SpaceX, but it does need to perform.
For Rocket Lab, that means serving its customers profitably. For investors, there's another question altogether: What does Rocket Lab need to achieve to justify your owning shares today?
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