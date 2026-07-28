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Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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28.07.2026 09:32:00

Rocket Lab Has Fallen 58% From Its High While Wall Street's Average Target Sits 79% Above the Price. One Side Is Badly Wrong.

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) closed Friday at $63.91, down 8.7% in a single session and about 58% below its 52-week high of $151.Wall Street, on paper, remains far more bullish. The average price target across the 17 analysts covering the stock sits at $114.33 -- about 79% above the share price.A gap that wide doesn't leave much room for both sides to be reasonable. Either the market has badly mispriced a fast-growing space company, or the targets are pricing a different company than the one the deal created.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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