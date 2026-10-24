Guess Aktie
WKN: 902204 / ISIN: US4016171054
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24.10.2026 13:07:00
Rocket Lab Is Buying Iridium, and Guess What? Iridium Just Beat Earnings!
Iridium Communications (NASDAQ: IRDM) announced its Q3 2026 earnings Tuesday morning, Oct. 20. Shares of the satellite communications company are basically flat since -- they cost $44.18 Monday evening before earnings, and they cost $44.25 at Wednesday's close. Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock, on the other hand, is up a healthy 4.5% since Iridium reported its earnings.
Why is that?
It's because it doesn't really matter much anymore -- or soon won't -- how well Iridium does. Rocket Lab is buying Iridium, you see (in an $8 billion deal). And for this reason, Iridium's good news is actually really Rocket Lab's good news.
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