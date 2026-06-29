Telecom Aktie

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WKN: 882336 / ISIN: NZTELE0001S4

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29.06.2026 22:01:54

Rocket Lab Is Set to Acquire Satellite Telecom Giant Iridium for $8 BIllion

The space race is getting interesting. Just two weeks after Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) completed its record-setting IPO, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) made a major move Monday to evolve into an integrated space company that also includes rocket launches and satellite communications.Rocket Lab on Monday announced plans to purchase Iridium Communications (NASDAQ:IRDM) in a cash-and-stock deal valued at $8 billion. The proposed deal, once approved, will link Rocket Lab’s launch and satellite manufacturing business with Iridium’s global satellite network. Iridium’s L-band spectrum and low-Earth-orbit satellite network currently have more than 2.55 million global subscribers among government, defense, aviation, maritime, and commercial customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Telecom Corp. of New Zealand Ltd. 0,92 0,88% Telecom Corp. of New Zealand Ltd.

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