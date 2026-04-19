Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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19.04.2026 21:15:00
Rocket Lab Is Up Nearly 250% in a Year. Is This the 1 Space Stock You Buy on Every Dip and Never Sell?
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has climbed from around $21 per share to more than $73 over the past year, or just shy of a 250% increase. For investors who caught the wave, it's been an extraordinary ride. But the question now is whether Rocket Lab deserves a permanent spot in your portfolio -- the kind of stock you buy on every dip and never sell.The company posted record revenue of $602 million in 2025, up 38% year over year, with its backlog surging 73% to almost $1.9 billion. Take a look at its incredible sales growth over the past few years:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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