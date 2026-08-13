Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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13.08.2026 20:02:00

Rocket Lab Just Did This After Its Q2 Earnings Report. Here's What It Means For The Stock.

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), a developer of reusable orbital rockets and other spacecraft, posted its second-quarter earnings report on Aug. 10. Its revenue rose 62% year over year to $234 million, beating analysts' estimates by $3 million. It narrowed its net loss by five cents to $0.08 per share, matching the consensus forecast. Image source: Getty Images.Rocket Lab's headline numbers looked solid, but its stock opened 5% lower the following day amid some concerns regarding its new higher-capacity rocket, the Neutron. In the past, the company said it could launch its first Neutron rocket by the end of 2026. But this time, CEO Peter Beck merely said it was targeting the Neutron's delivery to the launchpad by the fourth quarter, and that it was still "balancing the timing of our first launch" against its subsequent launches. Some investors likely interpreted that cautious statement as a warning that the first Neutron launch could slip to the beginning of 2027. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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