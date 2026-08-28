Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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28.08.2026 14:45:00
Rocket Lab Just Hit 93 Electron Launches. Is the Neutron Timeline Still the Stock's Biggest Risk?
In a market environment that's still buzzing about the recent IPO of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), much smaller space launch company Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) quietly continues plodding along. It just launched its so-called Electron rocket for the 93rd time, in fact, although it doesn't seem to be affecting the share price much.Its stock is still falling from its late-May peak, with investors remaining enamored with SpaceX and unimpressed by Rocket Lab's continued progress. What gives?Arguably, one factor far more than any other. That's its other rocket, called Neutron.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 013,00
|-0,88%
|Neutron Holdings Inc
|42,34
|0,05%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|55,60
|-3,81%
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