Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
08.05.2026 21:00:16
Rocket Lab Just Signed the Biggest Launch Contract in the Company's History. But Is the Stock a Buy in 2026?
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) looks to be extending its three-year winning streak. The company, whose stock is up 2,500% over the last three years, just signed its largest launch contract to date.On top of that, the company, which provides rockets and end-to-end launch services, spacecraft, and satellite components to governments and private companies, also agreed to purchase Motiv Space Systems, which is a specialist in advanced space robotic systems used on NASA Mars rover missions.Rocket Lab is becoming a critical player as governments seek to outsource space-related projects. Now armed with an expanded launch backlog, Rocket Lab will seek to expand long-term customer relationships and become a dependable growth stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
06.05.26
|Ausblick: Rocket Lab zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Rocket Lab legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Rocket Lab-Aktie stärker: Übernahme von Mynaric (dpa-AFX)
|
15.04.26
|GNW-News: Rocket Lab schließt Übernahme von Mynaric ab und erweitert sein wachsendes Portfolio an Raumfahrtsystemen um optische Laserkommunikation (dpa-AFX)
|
31.03.26
|GNW-News: Rocket Lab erhält behördliche Genehmigung für die Übernahme von Mynaric (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Ausblick: Rocket Lab stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Rocket Lab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|88,70
|32,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.