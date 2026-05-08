Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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08.05.2026 21:00:16

Rocket Lab Just Signed the Biggest Launch Contract in the Company's History. But Is the Stock a Buy in 2026?

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) looks to be extending its three-year winning streak. The company, whose stock is up 2,500% over the last three years, just signed its largest launch contract to date.On top of that, the company, which provides rockets and end-to-end launch services, spacecraft, and satellite components to governments and private companies, also agreed to purchase Motiv Space Systems, which is a specialist in advanced space robotic systems used on NASA Mars rover missions.Rocket Lab is becoming a critical player as governments seek to outsource space-related projects. Now armed with an expanded launch backlog, Rocket Lab will seek to expand long-term customer relationships and become a dependable growth stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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