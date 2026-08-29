Neutron Holdings Aktie
WKN DE: A42CJ9 / ISIN: US64125S1042
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29.08.2026 18:00:00
Rocket Lab Just Sold Its First Full Neutron Flight to Kepler Communications. Here's What That Means in Its Competition With SpaceX.
Although it's now been more than two months since its ballyhooed initial public offering, all eyes are still on Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) -- also known as SpaceX -- arguably at the expense of other space stocks. But that may be a mistake. At least one of the other names in the orbital launch business is quietly making inroads against the industry's biggest player.That other company is Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), which just signed a launch contract for a rocket that has yet to make its first flight.Rocket Lab helps companies design and deploy satellites and other space-based technology. Although it's technically not its biggest business, the company's highest-profile profit center at this time is its reusable Electron rocket capable of lifting up to 660 pounds into low earth orbit, or LEO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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