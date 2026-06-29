Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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29.06.2026 17:42:31
Rocket Lab Just Took a Page From the SpaceX's Playbook. Time to Buy?
Shares of Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) climbed sharply higher on Monday, gaining as much as 12.9%. As of 11:34 a.m. ET, the stock was still up 8.9%.The catalyst that sent the rocket specialist higher was a "transformational" deal that will better position the company in the space race.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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