Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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29.06.2026 15:54:00
Rocket Lab kauft Iridium: Konkurrenz für SpaceX im Satellitenmarkt
Das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab will das Satellitenunternehmen Iridium übernehmen. Der Pionier für Satellitentelefonie soll SpaceX Konkurrenz machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Tesla
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