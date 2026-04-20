Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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20.04.2026 16:40:41
Rocket Lab kauft Mynaric: US-Raketenbauer übernimmt ins Straucheln geratenes Münchener Hightech-Startup
Die Technik war ausgereift, doch Probleme verhinderten beim Startup Mynaric die Serienproduktion. Einen deutschen Interessenten für den Hersteller abhörsicherer Laserfunkterminals gab es nicht. Ein US-Unternehmen schlägt zu, mit einem Milliarden-Auftrag im Nacken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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