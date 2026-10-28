Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.10.2026 12:00:00
Rocket-Lab-Manager Frank Klein: »Wenn Elon Musk die Falcon in Rente schickt, gibt es eine Alternative.«
Rocket Lab bringt kleine Trägerraketen ins All, ein größeres Modell soll bald folgen. Hier erklärt der deutsche Manager Frank Klein, wie er das US-Start-up in Europa etablieren will.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Rocket-Lab-Manager Frank Klein: »Wenn Elon Musk die Falcon in Rente schickt, gibt es eine Alternative.« (Spiegel Online)
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