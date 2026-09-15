Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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15.09.2026 12:41:00
Rocket Lab protestiert gegen Auftragsvergabe der NASA über Marssonde
Rocket Lab hat Einspruch gegen eine Auftragsvergabe der NASA für einen Mars-Kommunikationssatelliten erhoben. Der Auftrag ging an Konkurrent Blue Origin.
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