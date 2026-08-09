Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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09.08.2026 22:18:00

Rocket Lab Reports Monday Night. Wall Street Wants $232 Million and 60% Growth.

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) reports second-quarter results after the market closes on Monday, Aug. 10 -- and investors aren't waiting for the numbers. Shares jumped 9% on Friday, and the space company is now worth about $50 billion.Wall Street's consensus estimate sits at about $232 million of revenue, up about 60% year over year.Management's own guidance, issued in May, points at the same spot. It calls for $225 million to $240 million, a range whose midpoint would be up about 61% from the $144 million the company reported a year earlier.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Rocket Lab Corporation Registered Shs 73,70 3,37% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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