Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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09.08.2026 22:18:00
Rocket Lab Reports Monday Night. Wall Street Wants $232 Million and 60% Growth.
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) reports second-quarter results after the market closes on Monday, Aug. 10 -- and investors aren't waiting for the numbers. Shares jumped 9% on Friday, and the space company is now worth about $50 billion.Wall Street's consensus estimate sits at about $232 million of revenue, up about 60% year over year.Management's own guidance, issued in May, points at the same spot. It calls for $225 million to $240 million, a range whose midpoint would be up about 61% from the $144 million the company reported a year earlier.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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09.08.26
|Ausblick: Rocket Lab verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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03.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|73,70
|3,37%