Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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31.10.2026 12:34:02

Rocket Lab Reports Nov. 9. Here's What I'd Need to See Before Buying the Stock.

Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) will release its third-quarter results after the close on Monday, Nov. 9. Management has already forecast another record quarter, with revenue of $250 million to $265 million. Compared to $155 million in the third quarter of 2025, that would be growth of 61% to 71% year over year.

Revenue growth, though, doesn't look like the issue for the stock. Shares are near $58 as I write, about 61% off their record close in late May. In mid-October, the company said its Neutron rocket won't make its first flight until 2027. Even after the drop, investors pay about 38 times sales for a business that posted a net loss of $49 million in the second quarter.

I haven't been willing to buy the growth stock this fall. But two things in the Nov. 9 report might change my mind.

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Aktien in diesem Artikel

NOV Inc Registered Shs 17,00 -2,30% NOV Inc Registered Shs
Rocket Lab Corporation Registered Shs 49,00 -4,67% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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