Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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31.10.2026 12:34:02
Rocket Lab Reports Nov. 9. Here's What I'd Need to See Before Buying the Stock.
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) will release its third-quarter results after the close on Monday, Nov. 9. Management has already forecast another record quarter, with revenue of $250 million to $265 million. Compared to $155 million in the third quarter of 2025, that would be growth of 61% to 71% year over year.
Revenue growth, though, doesn't look like the issue for the stock. Shares are near $58 as I write, about 61% off their record close in late May. In mid-October, the company said its Neutron rocket won't make its first flight until 2027. Even after the drop, investors pay about 38 times sales for a business that posted a net loss of $49 million in the second quarter.
I haven't been willing to buy the growth stock this fall. But two things in the Nov. 9 report might change my mind.
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