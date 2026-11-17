FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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17.11.2026 12:32:01
Rocket Lab Says Adjusted EBITDA Turns Positive Within 6 Months of Neutron’s First Flight. Here’s the Date That Implies.
Rocket Lab(NASDAQ:RKLB), a developer of reusable orbital rockets and other spacecraft components, has successfully launched its Electron rocket 99 times to date. But its second rocket, the larger Neutron, has been repeatedly delayed since its introduction in 2021.
Rocket Lab originally planned to launch the Neutron in 2024, but it eventually pushed that target back to 2025 and 2026. But in October, it postponed the Neutron's first launch again to 2027.
Image source: Getty Images.
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