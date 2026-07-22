Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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22.07.2026 23:19:00

Rocket Lab Shares Are Sliding: What Investors Need to Know

Is the space industry burning up like a meteor entering the atmosphere, or is it experiencing some temporary turbulence? Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) and Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) have both tumbled in recent weeks. Shares of Rocket Lab opened the week of July 20 at around $68 per share, a far cry from the $151 price it reached back in late May. While Rocket Lab has slipped in recent weeks, its shares have increased by more than 500% in the past five years. The company's market cap now exceeds $40 billion, more than four times its value at the beginning of 2025. Let's have a look at the reasons behind the recent slide and what opportunities long-term investors may find beneath the noise.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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