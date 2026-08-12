Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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12.08.2026 18:30:00

Rocket Lab Shares Surge: What's Driving the Rally

Rocket Lab's (NASDAQ: RKLB) stock has been on a tear again in early August, riding a wave of enthusiasm that started with a blowout first quarter, and it seems to now be fueled by another strong report in the second quarter. For a company that is still considered an upstart in space, the numbers behind this rally look increasingly like those of a serious player.Image source: Getty Images.The groundwork for the current surge started in May, when Rocket Lab reported record first quarter 2026 revenue of $200.3 million, up 63.5 percent year over year and slightly above the high end of its own guidance. The gross margin, based on generally accepted accounting principles (GAAP), hit 38.2%, a big improvement for a launch business that used to bleed cash on each flight. At the same time, the company's contracted backlog jumped to about $2.2 billion, up 108% from a year earlier and 20% just since the prior quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rocket Lab Corporation Registered Shs 69,40 0,14% Rocket Lab Corporation Registered Shs

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