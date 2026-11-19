Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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19.11.2026 15:45:02
Rocket Lab Sold Out Neutron Through the 2030s Before It Ever Flew. Here’s Why the Stock Fell After Earnings Anyway.
Rocket Lab's (NASDAQ:RKLB) next big opportunity hasn't left the launchpad, but customers are already lining up. The Space Exploration Technologies challenger has carved out a niche for itself in launching small payloads into orbit. Its next move is Neutron, a medium-lift rocket that could open a new high-margin revenue stream, with 16 flights planned through 2030.
If Neutron's flight schedule is filling up, why did Rocket Lab shares fall after earnings? The answer starts with the gap between booking a launch and delivering one.
Rocket Lab has emerged as the top space launch company after SpaceX thanks to its Electron launch vehicle. This small-lift rocket has a payload capacity of roughly 300 kilograms (kg) to low Earth orbit, which pales in comparison to SpaceX's Falcon 9, which has a payload capacity of 22,800 kg. This massive difference gives Rocket Lab an advantage: It can provide dedicated launches catered to customers' specific needs.
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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