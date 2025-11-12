Rocket Lab stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rocket Lab veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rocket Lab ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Rocket Lab mit einem Umsatz von insgesamt 155,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at