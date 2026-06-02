Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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02.06.2026 21:05:00

Rocket Lab Stock Came Off My Buy List When I Saw This Figure in the SpaceX S-1

Long before the certainty of a SpaceX initial public offering (IPO) existed, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) had glowed brightly on my radar. In fact, it had recently made its way onto my buy list, and I had been waiting for the right time to click the buy button on the space stock.But with SpaceX proceeding with plans for an IPO, investors gained better insight into the company's financials than the mere speculation that had circulated about its financial health. One metric leaped out at me, and Rocket Lab stock is no longer an imminent buy for me.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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