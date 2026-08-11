Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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11.08.2026 11:50:00

Rocket Lab Stock Fell Nearly 50% From Its Record High. History Says Do This Next.

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), a developer of reusable orbital rockets, went public through a merger with a special-purpose acquisition company (SPAC) on Aug. 25, 2021. It started trading at $11.58 per share, and closed at a record high of $150.23 on May 27, 2026. But as of this writing, it trades at about $80. Let's see what caused that near-50% decline, and what history suggests could happen after its stock finally bottoms out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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