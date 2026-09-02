Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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02.09.2026 18:15:00
Rocket Lab Stock Has Collapsed 57% From Highs. Here's Why I'm Not Buying (Yet).
The summer of the space economy is turning into a pumpkin of a fall. Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) -- a space stock that saw its shares soar around the Space Exploration Technologies (SpaceX) initial public offering -- has now seen its shares fall 57% from its highs in just a few months.Today, it trades at a market cap of $38 billion and is slated to try to close its massive deal for Iridium Communications soon. I remain bullish on the company's business prospects as it tries to become the second space economy prime contractor alongside SpaceX.However, I am still not buying unless shares reach a lower level this year. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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