Rocket Lab Stock Has Lost About 70% From Its Record. Is It Finally a Buy?

Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) stock had another tough day on Thursday. Shares dropped as much as 16% in the session and were roughly $46 as of this writing, while much of the tech sector sold off with them. The space stock closed at a record high of $150.23 on May 27, so it's now about 70% below its peak.

When I last covered Rocket Lab in late October, shares were near $58, and I wasn't willing to buy the growth stock there. The stock's now about 20% cheaper, and the company reports third-quarter results after the close on Monday, Nov. 9.

Is the stock finally a buy at this level?

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