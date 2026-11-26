Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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26.11.2026 16:23:02
Rocket Lab Stock Just Fell to Its Lowest Price in About a Year. Is It a Buy Now?
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) stock fell about 7% on Wednesday, Nov. 25, to roughly $43 as I write. The drop left shares at their lowest price since early December 2025 and over 70% below their May 27 record close of $150.23.
The growth stock had closed above $66 just two weeks before, soon after Rocket Lab's third-quarter results, and about a third of that value has vanished since.
But the business behind the stock is far bigger than it was the last time shares traded this low. What hasn't changed is that Neutron, the reusable rocket behind Rocket Lab's long-term growth plans, hasn't yet flown.
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