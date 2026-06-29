Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
29.06.2026 16:07:00
Rocket Lab to take on SpaceX’s Starlink with $8 billion acquisition
Rocket Lab said it is buying Iridium as a “shortcut” to expanding its growing capabilities.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
|
26.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
26.06.26
|Space-Rally dank NASA: Rocket Lab-Aktie legt kräftig zu und nimmt Intuitive Machines & Co. mit (finanzen.at)
|
26.06.26