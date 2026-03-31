Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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31.03.2026 19:27:00

Rocket Lab übernimmt Laserkommunikationsunternehmen Mynaric

Das US-Raumfahrtunternehmen Rocket Lab darf nach behördlicher Prüfung die DLR-Ausgründung Mynaric übernehmen. Der Unternehmenssitz bleibt in München.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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