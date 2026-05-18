Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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18.05.2026 10:44:00
Rocket Lab vs. SpaceX: Which Stock is the Better Aerospace Buy?
SpaceX is dominating the headlines. That's understandable, considering that Elon Musk's company plans to conduct an initial public offering (IPO) soon with a valuation of around $1.75 trillion.But is Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) the space stock that investors should really be watching? Rocket Lab's share price has soared close to 80% year to date.Investors should soon have an opportunity to scoop up shares of SpaceX, while they can initiate a position in Rocket Lab now. Which stock is the better aerospace buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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