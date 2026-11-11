Rocket Lab zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rocket Lab gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,00 ARS. Im Vorjahresquartal waren -3,320 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 94,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 401,71 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 206,03 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at