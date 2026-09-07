Neutron Holdings Aktie
WKN DE: A42CJ9 / ISIN: US64125S1042
|
07.09.2026 11:05:00
Rocket Lab's Neutron Just Slipped Again. Here's the Only Date That Still Matters for Shareholders.
Uh-oh. Here we go again!It's been nearly five years since Sir Peter Beck, the founder and CEO of Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), announced plans to build a Neutron rocketship in 2020. The 43-meter-tall craft, incorporating an expendable second stage within a reusable first stage, can carry 13 tons of cargo to Low Earth Orbit -- 43 times the payload of Rocket Lab's current Electron rocket.Assuming, that is to say, it ever launches.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neutron Holdings Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Neutron Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neutron Holdings Inc
|36,75
|-5,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.