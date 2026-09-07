Neutron Holdings Aktie

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WKN DE: A42CJ9 / ISIN: US64125S1042

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07.09.2026 11:05:00

Rocket Lab's Neutron Just Slipped Again. Here's the Only Date That Still Matters for Shareholders.

Uh-oh. Here we go again!It's been nearly five years since Sir Peter Beck, the founder and CEO of Rocket Lab (NASDAQ: RKLB), announced plans to build a Neutron rocketship in 2020. The 43-meter-tall craft, incorporating an expendable second stage within a reusable first stage, can carry 13 tons of cargo to Low Earth Orbit -- 43 times the payload of Rocket Lab's current Electron rocket.Assuming, that is to say, it ever launches.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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