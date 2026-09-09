Neutron Holdings Aktie
WKN DE: A42CJ9 / ISIN: US64125S1042
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09.09.2026 04:41:01
Rocket Lab's Next Neutron Milestone Is a Pad Delivery, Not a Launch. I'd Hold Off on Buying the Stock.
When Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) updated investors on its Neutron rocket last month, the target it offered wasn't a launch. It was a delivery.
Production of the rocket's first-stage tank, the company said in its Aug. 10 second-quarter update, is "aligned with the target delivery of Neutron to the launch pad in Q4 2026." A launch date doesn't exist yet.
That distinction matters for a growth stock priced the way this one is. Shares trade in the mid-$60s as of this writing, 57% below their 52-week high of $151.
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