Rocket Lab's Next Neutron Milestone Is a Pad Delivery, Not a Launch. I'd Hold Off on Buying the Stock.

When Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) updated investors on its Neutron rocket last month, the target it offered wasn't a launch. It was a delivery.

Production of the rocket's first-stage tank, the company said in its Aug. 10 second-quarter update, is "aligned with the target delivery of Neutron to the launch pad in Q4 2026." A launch date doesn't exist yet.

That distinction matters for a growth stock priced the way this one is. Shares trade in the mid-$60s as of this writing, 57% below their 52-week high of $151.

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