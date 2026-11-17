Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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17.11.2026 17:30:02
Rocket Lab's Stock Price Keeps Falling While Its Revenue and Backlog Keep Growing. Which Trend Should Investors Trust?
By most measures, shares of space launch specialist Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) should be rallying in light of its recently released third-quarter numbers.
Revenue grew 73% year over year to $268 million versus analyst estimates of only $257.2 million during the three months ended in September, while gross profits improved from $57.3 million in Q3 of last year to $90.1 million. Its backlog jumped 52% from the second quarter's figure as well, reaching nearly $3.6 billion.
Rocket Lab even raised the price for future flights aboard its Neutron rocket, which still hasn't made an actual test flight proving it works. The space launch company's still losing money, to be clear, but that's not unusual or unexpected for a young outfit like this one.
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