Rockland Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Rockland Resources stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Rockland Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 CAD je Aktie gewesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,090 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at