RocKontrol Technology Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

RocKontrol Technology Group A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,79 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,920 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 47,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 22,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RocKontrol Technology Group A 61,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,660 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -1,330 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat RocKontrol Technology Group A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 28,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 212,89 Millionen CNY im Vergleich zu 299,56 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at