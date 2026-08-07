Rockpoint Gas Storage A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rockpoint Gas Storage A lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Rockpoint Gas Storage A im vergangenen Quartal 128,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rockpoint Gas Storage A 144,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at