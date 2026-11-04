Rockpoint Gas Storage A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rockpoint Gas Storage A hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,19 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 141,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 142,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at