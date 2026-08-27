Rockshield Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rockshield Capital äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Rockshield Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at