Rockshield Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Rockshield Capital lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at