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03.06.2026 06:31:29
Rockshield Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rockshield Capital lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,5 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 17,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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