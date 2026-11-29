Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
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29.11.2026 23:05:33
Rockwell Automation: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter fiscal 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Rockwell Automation (NYSE:ROK) announced core sales grew 7% as industrial demand expanded across key end markets. The industrial automation provider reached its long-term enterprise operating margin goal three years early while expanding its software offerings and artificial intelligence infrastructure footprint.
Three things management said stand out.
Infrastructure spending for artificial intelligence is expanding the market for automation and environmental control systems in technology facilities. Rockwell Automation is combining its semiconductor and data center business units into one vertical that delivers 10% of total revenue.
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