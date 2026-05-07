Rockwell Automation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rockwell Automation hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Rockwell Automation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,22 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,24 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at