Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
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26.08.2026 14:25:01
Rockwell Automation CFO Sells 590 Shares
Christian E. Rothe, Sr. VP and CFO, sold 590 shares of Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) at $434.30 per share on Aug. 20, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($434.30); post-transaction value based on Aug. 20, 2026, market close ($431.45).Rockwell Automation, established in 1903 and headquartered in Milwaukee, Wisconsin, is a global leader in industrial automation with approximately 26,000 employees worldwide. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rockwell Automation Inc.
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