Rockwell Automation Sees Growth In FY27 - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Rockwell Automation, Inc. (ROK) initiated its earnings, adjusted earnings and sales growth guidance for the full-year 2027.

For fiscal 2027, the company now projects earnings of $13.78 to $14.78 per share and adjusted earnings of $14.50 to $15.50 per share on net sales growth of 4.5 to 7.5 percent and organic sales growth of 6 to 9 percent.

In Thursday's pre-market trading, ROK is trading on the NYSE at $443.90, down $0.49 or 0.11 percent.

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