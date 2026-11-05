Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
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05.11.2026 13:27:58
Rockwell Automation Sees Growth In FY27 - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Rockwell Automation, Inc. (ROK) initiated its earnings, adjusted earnings and sales growth guidance for the full-year 2027.
For fiscal 2027, the company now projects earnings of $13.78 to $14.78 per share and adjusted earnings of $14.50 to $15.50 per share on net sales growth of 4.5 to 7.5 percent and organic sales growth of 6 to 9 percent.
In Thursday's pre-market trading, ROK is trading on the NYSE at $443.90, down $0.49 or 0.11 percent.
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