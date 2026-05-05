Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|
05.05.2026 14:08:36
Rockwell Automation Updates FY26 Guidance
(RTTNews) - Rockwell Automation, Inc. (ROK) said, for fiscal 2026, it now expects adjusted EPS in a range of $12.50 - $13.10, revised from prior guidance range of $11.40 - $12.20. Organic sales growth is now projected in a range of 5% - 9%, updated from prior guidance range of 2% - 6%.
Second quarter net income attributable to Rockwell Automation was $350 million or $3.10 per share, compared to $252 million or $2.22 per share, last year. Adjusted EPS was $3.30, up 32% compared to $2.50. Sales were $2.24 billion, up 12% from a year ago. Organic sales increased 9%.
In pre-market trading on NYSE, Rockwell shares are up 9.14 percent to $437.00.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rockwell Automation Inc.
Analysen zu Rockwell Automation Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rockwell Automation Inc.
|371,30
|8,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.