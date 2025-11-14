Rockwell Medical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rockwell Medical veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 28,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at